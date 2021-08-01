В Канаде полицейские выбросили в мусорный контейнер тело умершей женщины. Затем извинились

В мусорный контейнер тело выбросили после совещания двух ведомств Скриншот: cbc.ca

Телеканал назвал пресс-конференцию двух ведомств "мрачной". Выяснилось, что обгоревшее тело нашли на месте небольшого пожара возле одного из предприятий.

По версии служб, о том, что "кто-то поджег силиконовый манекен", заявили свидетели, после чего полиция и пожарные, посовещавшись, решили утилизировать манекен в мусорном контейнере полицейского участка Шербрука.

Что умерла именно женщина, выяснилось впоследствии, когда о ее пропаже заявил партнер. Полиция отследила сигнал мобильного телефона пропавшей до ее автомобиля, припаркованного недалеко от места пожара.

Один из сотрудников полиции "проницательно" понял, что речь идет о "манекене из контейнера".

В полиции подчеркивают, что гражданские лица не имели доступа к мусорному контейнеру, в котором "утилизировали" умершую.

Причину смерти в полиции не назвали, но считают ее "подозрительной".