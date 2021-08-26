В Казахстане в воинской части прогремели взрывы. По данным минобороны, взорвались неизвестные предметы

"Возле одного из складов в воинской части Байзакского района Жамбылской области возник пожар. [...] Неизвестные предметы взорвались в результате пожара", – говорится в сообщении.
Причина пожара не названа, ее выясняют.
"Sputnik Казахстан" сообщает, что произошло возгорание склада боеприпасов инженерно-саперной бригады в селе Кайнар Байзакского района. Арсенал горит. Произошло в общей сложности шесть взрывов.
На складе хранятся боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета при взрыве, утверждают военные Казахстана.
Эвакуируется население Кайнара и еще трех близлежащих сел.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в Twitter о десятках пострадавших.
"Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения", – написал он.
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 26, 2021