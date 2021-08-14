В Китае из-за одного случая COVID-19 частично закрыли третий по загруженности порт мира

Агентство отмечает, что на закрытый терминал в Нинбо-Чжоушань приходится около 25% контейнерных грузов, проходящих через порт.

Bloomberg подчеркивает, что это уже второе закрытие китайского порта из-за COVID-19. В конце мая примерно месяц не работал порт в Шэньчжэне, что привело к скоплению товаров на заводах и складах, а также, вероятно, подняло тарифы на грузоперевозки, которые находятся на рекордном уровне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В январе 2021 года сообщалось, что Китаю удалось взять распространение коронавируса под контроль благодаря проведению массового тестирования, строгому карантину и ограничениям на передвижение, писало "ВВС News Україна".

Однако 25 июля в КНР впервые с января обнаружили самый высокий суточный показатель заболеваемости коронавирусом. Было выявлено 76 случаев, писало Reuters.

После того, как в Ухане 2 августа выявили семь случаев заражения коронавирусом (первые случаи с июня прошлого года), местные власти решили протестировать на COVID-19 все население города – более 11 млн человек. В районе города, где выявили инфекцию, был введен локдаун, а в метро начали измерять у пассажиров температуру тела и обязали носить маски. Также в Ухане закрыли все школы.

По данным ВОЗ, по состоянию на 12 августа всего в КНР обнаружили около 122 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло из-за последствий болезни более 5,6 тыс. человек.