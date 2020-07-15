Был недоволен жизнью. В Китае рассказали, почему водитель утопил автобус с пассажирами

Водитель по фамилии Чжан, проживавший в городе Аньшунь китайской провинции Гуйчжоу, специально направил автобус с пассажирами в водохранилище. Причиной такого поступка стало решение местных властей снести дом, в котором он арендовал жилье.

Власти города Аньшунь китайской провинции Гуйчжоу сообщили, что водитель по фамилии Чжан намеренно направил автобус с пассажирами в водохранилище после того, как узнал о сносе своего дома.

В результате инцидента погиб 21 человек, еще 15 получили ранения.

Среди погибших и сам водитель. Власти города заявили, что Чжан был недоволен своей жизнью и сносом арендованного государственного здания.

По данным местной полиции, обычно Чжан начинал свою рабочую смену в полдень, но в день трагедии он попросил другого водителя выйти на маршрут раньше. С самого утра Чжан купил бутылку крепкого китайского алкоголя под названием байцзю и перелил его в пластиковую тару.

Спустя несколько часов, незадолго до аварии, Чжан отправил своей подруге голосовое сообщение в приложении WeChat, в котором, по словам полиции, он выражал "усталость от жизни".

Чжан арендовал помещение в государственном жилье у своего бывшего работодателя – завода дизельных двигателей.

7 июля автобус, в котором находилось 36 человек, снес защитный барьер на набережной и рухнул в водохранилище в китайском городе Аньшунь. Среди пассажиров были студенты, которые ехали сдавать всекитайский вступительный экзамен.