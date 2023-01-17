В Китае впервые за 60 лет родилось меньше человек, чем умерло

По данным бюро, в прошлом году в Китае родилось 9,56 млн человек, а умерло 10,41 млн человек, то есть сокращение населения достигло 850 тыс. человек.
Уровень рождаемости в Китае составил всего 6,77 новорожденных на тысячу человек, а смертности – 7,37 на тысячу. Коэффициент естественного прироста населения составил -0,60 на тысячу человек.
Как отмечает The New York Times, это первый случай, когда в Китае смертность превысила рождаемость со времен Великого голода в Китае в 1959–1961 годах.
Журналисты считают, что демографический кризис в Китае будет иметь последствия не только для самой страны и ее экономики, но и для всего мира. Причина в том, что за последние 40 лет Китай стал экономическим центром и мировым производственным цехом.
"Эта тенденция ускорила еще одно тревожное событие – день, когда в Китае не будет достаточно людей трудоспособного возраста, чтобы обеспечить быстрый рост, который сделал страну двигателем мировой экономики", – говорится в публикации.
Также в Китае идет процесс старения населения. По данным бюро статистики, в 2022 году 19,8% от общей численности населения Китая (280 млн человек) – старше 60 лет. The New York Times пишет, что к 2035 году 400 млн человек в Китае будут старше 60 лет, то есть около трети населения. Число людей трудоспособного возраста составило 875,56 млн человек, или 62% населения.
"Нехватка рабочей силы, сопровождающая быстро стареющее население Китая, также сократит налоговые поступления и взносы в пенсионную систему, которая и без того находится под огромным давлением", – отмечают журналисты.
Население Китая – более 1,4 млрд человек. С 1980 года в стране применялась политика "одна семья – один ребенок", пишет South China Morning Post. Ее ввели после того, как население страны увеличилось до 969 млн в 1980 году с примерно 540 млн в 1949 году.
Согласно этой политике, иметь больше одного ребенка разрешалось только представителям этнических меньшинств; родителям, которые являются единственными детьми в своих семьях; сельским жителям, если первый родившийся у них ребенок – девочка. Нарушителей штрафовали, также была распространена практика принудительных абортов, а госслужащие из-за этого нарушения могли потерять работу.
1 января 2016 года Китай официально прекратил эту политику, разрешив всем супружеским парам иметь второго ребенка. Так власти страны пытались справиться со старением населения и сокращением рабочей силы.
После того как перепись населения в Китае 2020 года подтвердила, что китайские матери родили всего 12 млн детей в 2020 году по сравнению с 14,65 млн в 2019 году, Пекин объявил в конце мая 2021 года, что позволит каждой паре иметь троих детей.