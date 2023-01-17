В Китае впервые за 60 лет родилось меньше человек, чем умерло

По данным бюро, в прошлом году в Китае родилось 9,56 млн человек, а умерло 10,41 млн человек, то есть сокращение населения достигло 850 тыс. человек.

Уровень рождаемости в Китае составил всего 6,77 новорожденных на тысячу человек, а смертности – 7,37 на тысячу. Коэффициент естественного прироста населения составил -0,60 на тысячу человек.

Как отмечает The New York Times, это первый случай, когда в Китае смертность превысила рождаемость со времен Великого голода в Китае в 1959–1961 годах.

Журналисты считают, что демографический кризис в Китае будет иметь последствия не только для самой страны и ее экономики, но и для всего мира. Причина в том, что за последние 40 лет Китай стал экономическим центром и мировым производственным цехом.

"Эта тенденция ускорила еще одно тревожное событие – день, когда в Китае не будет достаточно людей трудоспособного возраста, чтобы обеспечить быстрый рост, который сделал страну двигателем мировой экономики", – говорится в публикации.

Также в Китае идет процесс старения населения. По данным бюро статистики, в 2022 году 19,8% от общей численности населения Китая (280 млн человек) – старше 60 лет. The New York Times пишет, что к 2035 году 400 млн человек в Китае будут старше 60 лет, то есть около трети населения. Число людей трудоспособного возраста составило 875,56 млн человек, или 62% населения.

"Нехватка рабочей силы, сопровождающая быстро стареющее население Китая, также сократит налоговые поступления и взносы в пенсионную систему, которая и без того находится под огромным давлением", – отмечают журналисты.