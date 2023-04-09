В Китае жителю зачитали приговор за то, что он с помощью фонарика убил у соседа более тысячи цыплят – СМИ

Согласно материалам суда, Гу и Чжун поссорились, когда в апреле 2022 года Чжун срубил без разрешения деревья, принадлежавшие Гу.

В ответ Гу по ночам пробирался на птицеферму Чжуна и пугал цыплят неким фонариком, который вызывал у птиц панику и они в страхе забивались в угол.

В суде выяснилось, что первый раз в давке погибли 500 цыплят. После этого Гу задержала полиция, его обязали выплатить Чжуну компенсацию в 3 тыс. юаней ($436).

Однако Гу пробрался на птицеферму снова, и в результате применения фонарика там погибло еще 640 цыплят.

На этот раз Гу приговорили к тюрьме, но с учетом раскаяния ему назначили испытательный срок в один год.