Притула: Я пас коров, чистил навоз у свиней, кормил цыплят, складывал сено в стог

Украинский телеведущий и волонтер, основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Сергей Притула обнародовал видео, на котором запечатлена его двухлетняя дочь Соломия возле коровы. Притула признался, что удивлен ее реакцией на животное.
"Детство прошло в поселке городского типа Вишнивец [Тернопольская область]. Я пас коров, чистил навоз после свиней, кормил цыплят, складывал сено в стог. Поэтому мне немного странно видеть такой "щенячий восторг" дочери от общения с коровкой" – подписал видео Притула.
Он подчеркнул, что таким образом его ребенок познает мир во всех проявлениях.
"Хороший был день, надо повторить", – резюмировал Притула.
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Моє дитинство прои * шло в смт. Вишнівець. Я пас корів (у нас були Зірка, Малина і Чорно-Ряба), відкидав гніи * та вичерпував гноі * вку за коровами і свиньми, годував курчат, складав сіно в копиці, відсікав гичку від буряків, волочив мішками тирсу з «пілорами», щоб стелити худобі... Тому, мені трішки дивно бачити таку «песенячу» радість дитини від спілкування з корівкою. Але, з іншого боку, чого чекати від урбанізованоі * дитини;)))))?! Пізнаємо життя у всіх и * ого вимірах! Гарнти * був день! @kateryna_pry треба буде повторити;)))!!!
Притула – отец двоих детей. От первого брака у актера есть сын Дмитрий. В 2015 году артист женился во второй раз – избранницей шоумена стала Екатерина Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия.