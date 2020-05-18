Притула: Я пас коров, чистил навоз у свиней, кормил цыплят, складывал сено в стог

По словам украинского шоумена Сергея Притулы, его удивил "щенячий восторг" двухлетней дочери Соломии от общения с коровой.

Украинский телеведущий и волонтер, основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Сергей Притула обнародовал видео, на котором запечатлена его двухлетняя дочь Соломия возле коровы. Притула признался, что удивлен ее реакцией на животное.

"Детство прошло в поселке городского типа Вишнивец [Тернопольская область]. Я пас коров, чистил навоз после свиней, кормил цыплят, складывал сено в стог. Поэтому мне немного странно видеть такой "щенячий восторг" дочери от общения с коровкой" – подписал видео Притула.

Он подчеркнул, что таким образом его ребенок познает мир во всех проявлениях.

"Хороший был день, надо повторить", – резюмировал Притула.

Притула – отец двоих детей. От первого брака у актера есть сын Дмитрий. В 2015 году артист женился во второй раз – избранницей шоумена стала Екатерина Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия.