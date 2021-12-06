В китайском городе Харбин будут платить $1,5 тыс. тем, кто сообщит о своем инфицировании коронавирусом

Власти Харбина советуют гражданам, почувствовавшим симптомы COVID-19, обращаться в больницу и сообщать историю своих контактов.

"Если вы обнаружили симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, потеря обоняния, вкуса, боли в мышцах или диарея, наденьте маску, отправляйтесь в ближайшую клинику и сообщите историю контактов. Тот, кто сделает тест и получит положительный результат, после проверки получит вознаграждение в размере 10 тыс. юаней", – говорится в сообщении.

Сообщается, что 2 декабря в городе было выявлено три случая инфицирования коронавирусом, в частности люди заразились из-за контактов с больными, которые привезли вирус из Казахстана и Монголии.