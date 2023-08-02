В Курской области власти раздают оружие. В Кремле назвали это "необходимой мерой"

По его словам, местное население должно оказать помощь армии оккупантов, Росгвардии, полиции и пограничникам.

"На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц", – написал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что вооружение является "необходимой мерой".

Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть", – цитирует его государственное агентство "Интерфакс".

ВВС отмечает, что о вооружении местного населения ранее сообщал губернатор соседней с Курской Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в июле поправки, позволяющие местным властям РФ иметь свои военные компании, были одобрены российской Государственной думой.