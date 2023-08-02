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В Курской области власти раздают оружие. В Кремле назвали это "необходимой мерой"

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Оккупанты заявляют, что вооружают "народные дружины"
Оккупанты заявляют, что вооружают "народные дружины"
Скриншот: Роман Старовойт / Telegram

В Курской области России власти страны-агрессора раздают так называемым "народным дружинам" оружие. Об этом губернатор области Роман Старовойт сообщил 2 августа в Telegram.

По его словам, местное население должно оказать помощь армии оккупантов, Росгвардии, полиции и пограничникам.

"На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц", – написал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что вооружение  является "необходимой мерой".

Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть", – цитирует его государственное агентство "Интерфакс".

ВВС отмечает, что о вооружении местного населения ранее сообщал губернатор соседней с Курской Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в июле поправки, позволяющие местным властям РФ иметь свои военные компании, были одобрены российской Государственной думой. 

Контекст:

Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач. С территории Курской и Белгородской областей регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область.

ТАСС отмечает, что на территории Курской области действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности в связи с близостью к Украине. 10 апреля сообщалось, что "из соображений безопасности" в Курской и Белгородской областях отменили парад на 9 мая.

Теги: Россия, оружие, Белгородская область, Курская область
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