В Кувейте назначили нового эмира

Новоназначенный эмир Кувейта наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах ранее занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

В Кувейте избрали нового эмира. Им стал наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщило государственное агентство KUNA, ссылаясь на правительство Кувейта.

Ранее кронпринц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Это назначение было вызвано смертью предыдущего эмира шейха Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, которому был 91 год. Он правил с 2006 года, до этого был премьер-министром Кувейта.

В 2019 году его здоровье пошатнулось, он был госпитализирован во время визита в США, пишет Al Arabiya. В июле 2020-го эмир отправился в Штаты для послеоперационного лечения, где и скончался.

При правлении шейха Сабаха Кувейт и Украина достигли договоренности об упрощении визового режима.

Эмир Кувейта назначает (по согласованию с парламентом) главу правительства, имеет право распустить парламент, подписывает законопроекты, а также имеет право возвращать их на доработку в парламент, является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.