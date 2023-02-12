В квартале "красных фонарей" в Амстердаме введут новые ограничения – местная власть

Также ужесточат ограничения на продажу алкоголя – спиртные напитки будут убирать с витрин во время, когда их приобрести нельзя. Это после 16.00 с четверга по воскресенье.

Кроме того, раньше будут закрываться заведения секс-индустрии – в 3.00. Сейчас они работают до 6.00. А в заведения общественного питания, где подают алкоголь, не будут пускать посетителей после 1.00.

Как объяснили городские власти, ограничения вводят из-за неудобств для местных жителей.

"Жители старого центра города обеспокоены неудобствами, вызванными массовым туризмом и злоупотреблением психоактивными веществами в общественных местах. Присутствие туристов также привлекает многих уличных торговцев, которые, в свою очередь, вызывают преступность и отсутствие безопасности. Атмосфера может стать мрачной", – говорится в сообщении.