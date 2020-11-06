В Латвии вводят режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Правительство Латвии с 9 ноября по 6 декабря вводит режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом больных COVID-19. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно решению правительства, во время режима чрезвычайной ситуации в Латвии запрещены все массовые мероприятия, за исключением митингов и пикетов на открытом воздухе. На них может собираться до 50 человек.
На частных мероприятиях может собираться вместе не более 10 человек из двух домохозяйств, за исключением похорон.
В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиями, а также в местах общественного питания будет ограничено время работы с 6.00 до 20.00.
В ведомстве отметили, что все спортивные мероприятия, такие как соревнования, демонстрации, выступления, будут запрещены, за исключением мероприятий международной федерации олимпийских видов спорта для взрослых команд и без зрителей. Запрет не распространяется также на команды, играющие в высших лигах для взрослых.
За нарушение ограничений предусмотрены штрафы: физическое лицо могут оштрафовать до €2 тыс., юридическое – от €140 до €5 тыс.
Режим чрезвычайной ситуации может быть отменен досрочно, если угроза инфицирования будет предотвращена или устранена.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 6 ноября в Латвии зафиксировали 7,4 тыс. случая инфицирования, 1,4 тыс. человек выздоровели, 95 – умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.