В Латвии вводят режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

В Латвии с 9 ноября по 6 декабря запрещены все массовые мероприятия, за исключением митингов и пикетов на открытом воздухе, сообщили в правительстве.

С начала вспышки в Латвии 7,4 тыс. человек заразились коронавирусом Фото: EPA

Правительство Латвии с 9 ноября по 6 декабря вводит режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом больных COVID-19. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно решению правительства, во время режима чрезвычайной ситуации в Латвии запрещены все массовые мероприятия, за исключением митингов и пикетов на открытом воздухе. На них может собираться до 50 человек.

На частных мероприятиях может собираться вместе не более 10 человек из двух домохозяйств, за исключением похорон.

В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиями, а также в местах общественного питания будет ограничено время работы с 6.00 до 20.00.

В ведомстве отметили, что все спортивные мероприятия, такие как соревнования, демонстрации, выступления, будут запрещены, за исключением мероприятий международной федерации олимпийских видов спорта для взрослых команд и без зрителей. Запрет не распространяется также на команды, играющие в высших лигах для взрослых.

За нарушение ограничений предусмотрены штрафы: физическое лицо могут оштрафовать до €2 тыс., юридическое – от €140 до €5 тыс.

Режим чрезвычайной ситуации может быть отменен досрочно, если угроза инфицирования будет предотвращена или устранена.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 6 ноября в Латвии зафиксировали 7,4 тыс. случая инфицирования, 1,4 тыс. человек выздоровели, 95 – умерли.