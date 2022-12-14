В Литве приняли закон "о десоветизации общественных пространств", запрещающий пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов

"Сейм установил запрет на пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий и установил порядок признания общественных объектов нарушающими запрет на пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий, удаление или замену", – говорится в сообщении.

Документ называется "Закон о десоветизации общественных пространств". Как пишет пресс-служба, он создаст условия для удаления из общественных мест символов тоталитаризма и авторитаризма – памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей.

"Это поможет нам не только снять вывески, но и рассказать о том, что эти вывески значат для нас, что значат для нашей страны улицы или площади города, названные в честь негероических личностей, и что нам нужно переосмыслить и понять в этой истории", – сказала председатель комиссии государственной исторической памяти Пауле Кузьмицкене.

Запреты не распространяются на музеи, архивы, библиотеки, организацию выставок, информирование общественности о тоталитарных и авторитарных режимах и их последствиях, использование таких предметов и информации в целях образования, науки, профессионального искусства, коллекционирования.

Оценивать, являются ли общественные объекты нарушающими этот закон, будут Центр исследования геноцида и сопротивления населения Литвы, а также муниципальные учреждения.

Закон вступит в силу с 1 мая 2023 года. За него проголосовали 103 депутата Сейма, шесть депутатов воздержались.