В Вильнюсе отложили демонтаж советских скульптур из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН

В Литве проголосовали за демонтаж памятника в начале июня 2022 года Фото: delfi.lt

В министерстве отметили, что в Комитет по правам человека ООН обратились лица, назвавшие себя "этническими русскими", – Казимерас Юрайтис, который ездил на встречу с представителями белорусской власти, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт. Они указали, что решение демонтировать стелы "ущемляет права нацменьшинства и право на уважение частной и семейной жизни". При этом их интересы представляет Станисловас Томас, назвавший себя адвокатом, однако в 2016 году Европейский суд по правам человека запретил ему представлять интересы истцов.

Литва вышлет комитету свою позицию 6 октября. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, пишет Delfi, что в позиции отмечено, что временные меры защиты комитет принял на основе "вводящей в заблуждение информации". По ее словам, Литва с уважением относится к международным обязательствам, поэтому обращается в комитет со своими аргументами и просит "как можно скорее упразднить временные меры защиты".

Кроме этого, она заявила, что в Комитет по правам человека обратились, "манипулируя инструментами международной защиты прав человека" – например, пактом о гражданских и политических правах ООН от 1966 года и его протоколом, который устанавливает механизм подачи индивидуальных жалоб, но на деле "цели не связаны с этим документом".

В позиции также указано, что на кладбище демонтируют только скульптуры, а могилы и мемориал "никто трогать не будет". В министерстве отметили, что кладбище хотят очистить "от реликта советской милитаристской идеологии", поэтому уберут часть мемориала – шесть стел, изображающих "воинов оккупационной советской армии".

Литва обратила внимание комитета на то, что истцы просят временные меры защиты безосновательно, а также, что они напрямую обратились в международную инстанцию, не использовав средства правовой защиты в Литве.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, он надеется на "рациональное решение" комитета, но до 1 ноября 2022 года скульптуры демонтировать не удастся.