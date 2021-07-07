В Лондоне подросток "принес в жертву дьяволу" двух сестер ради выигрыша в лотерее

Тела двух женщин – 46 и 27 лет – были обнаружены на следующий день в парке Уэмбли после вечеринки в честь празднования дня рождения одной из девушек. Сообщается, что одной из них подросток нанес восемь ножевых ранений, в то время как вторую он ударил ножом 28 раз.

Подросток зарезал двух женщин, которые приходились друг другу сестрами, после того, как пытался заключить "сделку с дьяволом". По словам прокурора, следователи обнаружили в доме обвиняемого якобы соглашение между подсудимым и дьяволом, в котором он "обещал принести в жертву женщин, чтобы выиграть в лотерею и не быть заподозренным ни в чем".

Прокурор добавил, что обвиняемый был уверен, что его план сработает, поскольку после убийства женщин он купил несколько лотерейных билетов.