ГОРДОН
 
 
МИР

В Лондоне умер внук Назарбаева, рассказавший о коррупционных схемах своей семьи, ему было 29 лет

Казахское издание Zakon.kz сообщило, что внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в Великобритании от остановки сердца. Причина смерти мужчины выясняется.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Назарбаев-младший зимой просил политического убежища в Британии
Назарбаев-младший зимой просил политического убежища в Британии
Фото: Aisultan Rakhat / Facebook

Сегодня ночью в Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает казахское издание Zakon.kz.

По предварительным данным, он умер от остановки сердца, окончательная причина смерти выясняется. Больше никаких деталей не сообщается.

В конце августа Айсултану Назарбаеву могло бы исполниться 30 лет.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената страны, и политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.

В феврале 2020 года он попросил в Великобритании политического убежища. "Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности моей мамы (Дариги Назарбаевой) и ее мужа Кайрата Шарипбаева", – заявил тогда внук первого президента Казахстана.

По его словам, речь идет о газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому "Газпрому".

Теги: Великобритания, смерть, Казахстан, Лондон, Нурсултан Назарбаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS