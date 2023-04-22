В Мадриде действия официанта привели к пожару, жертвами которого стали два человека, еще 10 пострадали

Еще 10 человек получили ранения, из них шестеро – серьезно.

Очевидцы рассказали изданию, что огонь вспыхнул, когда один из официантов поджег блюдо и во время его переноса слишком близко подошел к легковоспламеняющемуся убранству ресторана.

В результате "в считанные секунды все сгорело".

Люди погибли потому, что пожар начался близко от выхода, быстро распространился через пластиковые элементы заведения и эвакуировать посетителей оказалось сложно. Было также много дыма.

В МЧС Испании отметили, что один из погибших – сотрудник ресторана.

По данным издания, в ресторане в момент возникновения пожара находилось порядка 60 человек.

Прибывшие на место происшествия медики занимались пострадавшими прямо возле горящего заведения. Некоторым делали искусственное дыхание.