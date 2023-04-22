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В Мадриде действия официанта привели к пожару, жертвами которого стали два человека, еще 10 пострадали

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Медики помогали пострадавшим
Медики помогали пострадавшим
Скриншот: Kanal13 / YouTube

Вечером 21 апреля в ресторане итальянской кухни Burro Canaglia Bar&Resto в столице Испании Мадриде произошел пожар, во время которого погибли два человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает 22 апреля местное издание El Pais.

Еще 10 человек получили ранения, из них шестеро – серьезно.

Очевидцы рассказали изданию, что огонь вспыхнул, когда один из официантов поджег блюдо и во время его переноса слишком близко подошел к легковоспламеняющемуся убранству ресторана.

В результате "в считанные секунды все сгорело".

Люди погибли потому, что пожар начался близко от выхода, быстро распространился через пластиковые элементы заведения и эвакуировать посетителей оказалось сложно. Было также много дыма.

В МЧС Испании отметили, что один из погибших – сотрудник ресторана.

По данным издания, в ресторане в момент возникновения пожара находилось порядка 60 человек.

Прибывшие на место происшествия медики занимались пострадавшими прямо возле горящего заведения. Некоторым делали искусственное дыхание.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, Испания, Мадрид, жертвы, ресторан, пострадавшие, погибшие, блюдо
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