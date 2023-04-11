В Марселе на месте взрыва многоэтажки обнаружили тела уже шести погибших, поиски продолжаются

В Марселе еще остаются пропавшие без вести после обрушения Фото: ЕРА

Глава МВД Франции Жеральд Дарманин предупреждал, что под завалами дома, обрушившегося в результате взрыва, могут находиться четыре человека, и отмечал, что их могут найти погибшими.

В результате в ночь на 10 апреля нашли два тела, утром – два и в течение дня – еще два.

Поисково-спасательная операция, которую удалось начать не сразу из-за сильного пожара на месте происшествия, продолжается.

Телеканал подчеркивает, что несколько человек все еще числятся пропавшими без вести.

Расследование причин взрыва продолжается. Очевидцы утверждают, что после взрыва почувствовали запах газа.