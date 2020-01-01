В Мексике 16 заключенных погибли в результате драки

Во время драки в тюрьме в мексиканском штате Сакатекас получили ранения пять человек.

31 января в северном мексиканском штате Сакатекас 16 заключенных погибли в результате драки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Еще пять человек получили ранения. Правоохранители задержали одного из заключенных, у которого оказались огнестрельное оружие и ножи. Как попало оружие в пенитенциарное учреждение, пока неизвестно.

Правительство заявило, что усилит меры безопасности в тюрьмах штата.

В мексиканских тюрьмах неоднократно фиксировали вспышки насилия. В 2017 году в результате столкновения двух банд были убиты 28 человек.