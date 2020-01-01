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В Мексике 16 заключенных погибли в результате драки

Во время драки в тюрьме в мексиканском штате Сакатекас получили ранения пять человек.

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В мексиканских тюрьмах часто фиксируют вспышки насилия
В мексиканских тюрьмах часто фиксируют вспышки насилия
Фото: pixabay.com

31 января в северном мексиканском штате Сакатекас 16 заключенных погибли в результате драки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Еще пять человек получили ранения. Правоохранители задержали одного из заключенных, у которого оказались огнестрельное оружие и ножи. Как попало оружие в пенитенциарное учреждение, пока неизвестно.

Правительство заявило, что усилит меры безопасности в тюрьмах штата.

В мексиканских тюрьмах неоднократно фиксировали вспышки насилия. В 2017 году в результате столкновения двух банд были убиты 28 человек.

Теги: тюрьма, Мексика, заключенные, правоохранители, насилие, погибшие, ранение, столкновение
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