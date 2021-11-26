В Мексике на марше феминисток убили троих человек

Женщины Мексики отстаивают свои права на акциях и маршах Фото: depositphotos.com

Согласно сообщению генеральной прокуратуры штата в Twitter, стрельба произошла возле городского муниципального дворца. Жертвами стали двое мужчин и женщина.

Район, где были убиты жертвы, был объявлен правоохранителями зоной повышенной опасности.

Отмечается, что мужчины были охранниками мэра города Карлы Кордовы, а женщина – участницей протеста феминисток.

Из неофициальных источников изданию стало известно, что, кроме убитых, пострадали еще два человека – частный фотограф мэра и участвовавшая в марше женщина.

Как сообщает издание АР, в штате Сонора, где произошла стрельба, неоднократно происходили кровавые битвы между несколькими картелями, но пока неясно, связаны ли они со стрельбой в четверг.

* Agresión armada en #PalacioMunicipal de #Guaymas. Personal de la ##FGJE #Sonora y corporaciones de los 3 órdenes de #Gobierno atienden #CódigoRojo



* Se reportan tres personas sin vida, dos masculinos y una mujer



* Se solicita evitar el acceso al primer cuadro de la ciudad pic.twitter.com/Wg0s3zM6nS — #FGJESonora (@fgjesonora) November 26, 2021