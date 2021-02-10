В США мужчина открыл огонь в клинике, есть погибший

67-летний Грегори Ульрих напал на клинику в американском городе Буффало, штат Миннесота. В результате стрельбы один человек погиб, еще трое находятся в больнице в критическом состоянии, одного пострадавшего уже выписали.

Полиция во время обыска клиники нашла в ней неизвестное устройство и эвакуировала из здания людей Фото: EPA

В американском городе Буффало, штат Миннесота, 9 февраля мужчина открыл стрельбу в клинике Allina Health, сообщает CNN.

В результате стрельбы один человек погиб, еще трое находятся в больнице в критическом состоянии, одного пострадавшего уже выписали.

Нападавшим был 67-летний Грегори Ульрих. Он был хорошо известен местной полиции, правоохранители с 2003 года несколько раз получали жалобы на него. Против Ульриха неоднократно выдвигали обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками и алкоголем. Последний раз он был осужден в 2014 году за хранение марихуаны, сообщает NBC News.

Правоохранители выяснили, что Ульрих остановился в соседнем мотеле Super 8. После обыска в этом месте были обнаружены "дополнительные подозрительные устройства". По словам шерифа округа Райт Шона Дерингера, постояльцев из мотеля эвакуировали без происшествий.

Associated Press пишет, что нападавший был недоволен оказанным ему медицинским обслуживанием. И хотя в полиции говорят, что еще слишком рано говорить, нацелился ли Ульрих на конкретного врача, протоколы судебных заседаний показывают, что он имел судебный запрет вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем врача в клинике.

Кроме того, полиция во время обыска клиники нашла в ней неизвестное устройство и эвакуировала из здания людей.