Неизвестный напал на журналистку, готовившую сюжет о гололеде в Киеве. В итоге он поскользнулся и упал в лужу

Мужчина пытался прогнать журналистку и оператора телеканала Kyiv Live во время съемки на станции метро "Выдубичи" в Киеве. Видео нападения телеканал опубликовал в YouTube 14 декабря.
Корреспондент канала Камила Мамедова пыталась выяснить, как борются с гололедом в столице и почему предприниматели не заботятся о состоянии тротуаров возле своих торговых точек.
Журналистка с оператором прошлись у киосков возле станции метро "Выдубичи". На кадрах видно, что ни солью, ни песком тротуар не посыпали. По словам Мамедовой, на тротуаре лежало много мусора, а асфальт покрыт льдом.
Предприниматели неохотно общались с прессой, закрывали свои киоски и прогоняли съемочную группу.
Внезапно мужчина подбежал к журналистке и попытался напасть на нее. Когда он погнался за оператором, то не удержал равновесие, поскользнулся на скользкой дороге и упал в лужу. Встав после падения, он продолжил вести себя агрессивно, несколько раз ударил журналистку и быстро ушел.
"Будем вызывать полицию сейчас, это нападение на журналистов", – отреагировала Мамедова.
По ее словам, мужчина ударил ее по лицу. Сотрудники телеканала вызвали полицию и будут писать на напавшего заявление, сообщил телеканал на своем сайте и опубликовал редакционное задание группы. В нем Мамедовой поручили проверить, как предприниматели борются с гололедом возле своих торговых точек в районах метро "Выдубичи", "Печерской" и "Кловской".
Погодные условия в Украине (и в Киеве в том числе) ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движение транспорта. Спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом.
На выходных 12-го и 13 декабря из-за гололеда в Киеве травмы получили 1369 человек.