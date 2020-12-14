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Неизвестный напал на журналистку, готовившую сюжет о гололеде в Киеве. В итоге он поскользнулся и упал в лужу

Корреспондент канала Kyiv Live Камила Мамедова выясняла, как борются с гололедом в Киеве и почему предприниматели не заботятся о состоянии тротуаров возле своих торговых точек.

 
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Оператор успел зафиксировать нападение на камеру
Оператор успел зафиксировать нападение на камеру
Скриншот: Телеканал Кyiv Live / YouTube

Мужчина пытался прогнать журналистку и оператора телеканала Kyiv Live во время съемки на станции метро "Выдубичи" в Киеве. Видео нападения телеканал опубликовал в YouTube 14 декабря.

Корреспондент канала Камила Мамедова пыталась выяснить, как борются с гололедом в столице и почему предприниматели не заботятся о состоянии тротуаров возле своих торговых точек.

Журналистка с оператором прошлись у киосков возле станции метро "Выдубичи". На кадрах видно, что ни солью, ни песком тротуар не посыпали. По словам Мамедовой, на тротуаре лежало много мусора, а асфальт покрыт льдом.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Кyiv Live / YouTube

Предприниматели неохотно общались с прессой, закрывали свои киоски и прогоняли съемочную группу.

Внезапно мужчина подбежал к журналистке и попытался напасть на нее. Когда он погнался за оператором, то не удержал равновесие, поскользнулся на скользкой дороге и упал в лужу. Встав после падения, он продолжил вести себя агрессивно, несколько раз ударил журналистку и быстро ушел.

"Будем вызывать полицию сейчас, это нападение на журналистов", – отреагировала Мамедова.

По ее словам, мужчина ударил ее по лицу. Сотрудники телеканала вызвали полицию и будут писать на напавшего заявление, сообщил телеканал на своем сайте и опубликовал редакционное задание группы. В нем Мамедовой поручили проверить, как предприниматели борются с гололедом возле своих торговых точек в районах метро "Выдубичи", "Печерской" и "Кловской".

Погодные условия в Украине (и в Киеве в том числе) ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движение транспорта. Спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом.

На выходных 12-го и 13 декабря из-за гололеда в Киеве травмы получили 1369 человек.

Теги: Киев, полиция, агрессия, гололед, журналисты, предприниматели, мусор, дороги, нападение на журналиста
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