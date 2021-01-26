В Германии мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

26 январе в немецком городе Франкфурт-на-Майне мужчина с ножом напал на прохожих, ранив нескольких человек. Об этом сообщает местное издание hessenschau.
Инцидент произошел в районе вокзала.
По данным издания, пострадавшие получили серьезные, но не опасные для жизни ранения.
Факт нападения подтвердила в Twitter полиция Франкфурта.
"Сообщается об одном человеке, который, предположительно, ранил еще нескольких человек; он был задержан очень быстро. Точные обстоятельства преступления в настоящее время являются предметом расследования", – говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что "опасности больше нет".
#Frankfurt #Bahnhofsviertel— Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) January 26, 2021
Es wurde eine Person gemeldet, die mutmaßlich mehrere andere Personen verletzt haben soll; sie wurde sehr zeitnah festgenommen.
Die genauen Tatumstände sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.
Es besteht keine Gefahr mehr.
Weitere Infos folgen.
По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, злоумышленник, по некоторым данным, находился под влиянием наркотиков. Подтверждений информации, что нападение как-то связано с политикой, – пока нет.
Издание отмечает, что ранение получили как минимум три человека. Один из пострадавших имеет серьезное повреждение.
Очевидцы рассказали, что мужчина с ножом выбирал жертв "наугад", после чего наносил им удар.