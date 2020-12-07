Мужчинам, которые с ножом напали на одесского активиста Устименко, дали условные сроки и отпустили

Станислава Руденко и Юрия Гаврилюка, которые в 2018 году напали на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко, признали виновными в хулиганстве и выпустили из-под стражи. Активист намерен подать апелляцию.

Судья во время заседания заявил, что у Гаврилюка и Руденко "военный синдром" Фото: suspilne.media

Коллегия судей Приморского районного суда на заседании 7 декабря признала виновными в хулиганстве Станислава Руденко и Юрия Гаврилюка, нападавших на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко.

Трансляцию вело Общественное на странице одесского филиала телеканала в Facebook.

5 июня двое неизвестных напали на Устименко, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании. Он получил колотую рану бедра и ушибы головы. Полиция расследовала инцидент как покушение на убийство. Активист заявлял, что его били профессионалы.

Покушение на убийство следствие не доказало, решил суд. Дело переквалифицировали, суд приговорил Руденко и Гаврилюка к четырем годам лишения свободы и выпустил их, назначив условные сроки – каждому по два года. Наказание им назначили по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 (хулиганство и незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Также суд обязал их выплатить Устименко 25 тыс. грн морального ущерба.

Судья рассказал во время заседания, что Гаврилюк и Руденко – военнослужащие ВСУ, которые были на передовой на Донбассе. Кроме того, последние два года они провели в СИЗО. Эти обстоятельства суд принял как смягчающие.

"Я понимаю, что, возможно, не все ожидания суд оправдал, но мы выходили из того, что в этом зале было установлено", – сказал судья.

После этого он обратился к Руденко и Гаврилюку.

"Спасибо всем за работу. Вас особенно хочу предупредить, что если вы в течение двух лет совершите что-то (неразборчиво). Мы учли, что вы были награждены многими наградами Украины в то время, когда другие жили мирной жизнью. И это основная была наша цель. Но мы пришли к выводу, что вы все-таки виновны. Нам жаль, что вы не извинились перед потерпевшим. Возвращайтесь к нормальной жизни, служите Родине и этот синдром военный покидайте", – сказал судья.

Устименко Общественному сказал, что обжалует решение суда.