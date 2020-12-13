Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих. Есть раненые

В городе Антони мужчина, страдающий психическим расстройством, ранил трех человек ножом. Местные власти исключили теракт.

Вечером 12 декабря во французском городе Антони в префектуре О-де-Сен мужчина серьезно ранил троих прохожих. Об этом сообщило издание Sud Оuest.

По информации журналистов, атака произошла около 19.30. Прохожие получили удары ножом в спину, в грудь. Они были госпитализированы.

Местные власти заявили, что нападавший страдает "серьезным психологическим расстройством", и исключили" террористические мотивы.

Мужчина арестован. Нападение расследует местная полиция.

Во Франции после 16 октября произошла серия терактов после убийства учителя Самюэля Пати из-за карикатуры на Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире".

Утром 29 октября в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. В тот же день в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

2 декабря во французском городе Бретеньи-сюр-Орж неизвестные на автомобиле въехали в мечеть, после чего ворвались внутрь культового сооружения и осквернили там молитвенную комнату.