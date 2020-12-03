Во Франции неизвестные въехали на автомобиле в мечеть

Неизвестные протаранили автомобилем ворота мечети, рассыпали внутри храма порошок от огнетушителя и скрылись. Их машину позже нашли сожженной.

Во французском городе Бретеньи-сюр-Орж неизвестные на автомобиле въехали в мечеть, после чего ворвались внутрь культового сооружения и осквернили там молитвенную комнату. Об этом 2 декабря сообщил в Facеbook мэр города Николя Меари.

Инцидент произошел 2 декабря примерно в 6.15. Ворота и входную дверь мечети протаранила машина, в саму мечеть ворвались люди. На входе и в мужской молельной комнате нашли порошок для огнетушителя, но никаких признаков пожара не обнаружили.

Автомобиль, на котором злоумышленники въехали в мечеть, позже нашли в соседнем городе – он был сожжен.

France Bleu со ссылкой на представителя ассоциации мусульман города сообщает, что подозреваемых в вандализме было один или два. Также отмечается, что из храма ничего не украли.

В результате нападения никто не пострадал. В это время мечеть была закрыта из-за эпидемии коронавируса.

Подобные нападения стали происходить по всей Франции после того, как 16 октября в стране убили и обезглавили учителя Самюэля Пати из-за карикатуры на Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире".

Утром 29 октября в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. В тот же день в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.