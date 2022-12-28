Президент Мексики призвал не брать подарки от наркокартелей, которые так пытаются завоевать доверие народа

Такое заявление он сделал после того, как перед Рождеством, 24 декабря, в соцсетях появились видео нескольких грузовиков с елочными украшениями и гирляндами, проезжавших по бедному району города Гвадалахара (штат Халиско).

El Cártel Jalisco Nueva Generación, han organizado un desfile navideño en las calles de de #Guadalajara. A bordo de camionetas con imágenes de Santa Claus, los miembros del grupo criminal daban regalos a todo el que se acercara. #Narcos #México #Jalisco| pic.twitter.com/QVpyqadyWn — Carlos Quiñones (@sabio28) December 27, 2022

Как пишет Associated Press, из грузовиков звучали песни о наркотиках, а также восхваления картеля Халиско и местного лидера банды, известного под псевдонимом RR.

#Mexico's most powerful drug cartel hands out #Christmas gifts to children lined up along 'parade route' - just blocks away from a police station pic.twitter.com/uNKGFvXYTu — Hans Solo (@thandojo) December 27, 2022

Мексиканский президент отметил, что подобная практика была популярна еще в 2010-х в северном пограничном штате Тамаулипас. По его словам, это было частью стратегии преступных группировок по завоеванию народной поддержки.

"В последнее время некоторые группы пытаются возродить этот метод [дарения подарков], заставляя людей поддерживать их. Когда происходит изъятие кокаина, представители общества выступают и защищают наркоторговцев и даже пытаются похитить военнослужащих и гвардейцев, чтобы предотвратить изъятие кокаина", – сказал Обрадор.