В МИД Украины считают, что предоставление безвиза Китаю не повлияет на отношения с другими странами

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что не усматривается взаимосвязь между решением Украины о предоставлении безвизового режима для граждан Китая и политикой других стран по КНР.

Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью" Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Предоставление безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами. Об этом на запрос "Радио Свобода" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что формирование и реализация визовой политики, в том числе введение визового либо безвизового режима для граждан иностранных государств, является суверенным правом каждого государства.

"В контексте вашего запроса не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран по КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами", – говорится в сообщении.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №295/2020 "О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью".