В мире четвертый день растет суточное число жертв COVID-19 – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пять дней суточная смертность среди пациентов с COVID-19 выросла с 7,5 тыс. до 10,7 тыс.

От COVID-19 погибло более 2,4 млн жителей планеты Фото: ЕРА

Суточная смертность среди инфицированных коронавирусом увеличивается в мире четыре дня подряд. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 20 февраля.

С 16 февраля по 20-е число жертв коронавируса за 24 часа повысилось с 7493 до 10 715.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии от COVID-19 погибло уже более 2,446 млн жителей планеты. Рекорд суточной смертности был установлен 22 января, тогда скончалось 16 660 инфицированных.

Число новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированное 20 февраля, составляет почти 382 тыс. Всего за время пандемии, по данным ВОЗ, – почти 110,4 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.