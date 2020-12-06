В мире коронавирусом заразилось более 66,5 млн человек

От COVID-19 в мире скончалось 1 млн 528 тыс. человек, выздоровело 42 млн 793 тыс. человек.

Лидером по масштабу распространения коронавируса остаются США – число инфицированных там достигло 14,6 млн Фото: EPA

По состоянию на утро 6 декабря в мире коронавирусом заразилось 66,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 млн 528 тыс. человек, выздоровело 42 млн 793 тыс. человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 14,6 млн, умерло 281 тыс. человек, излечилось 5,6 млн

В Индии, которая находится на втором месте, 9,6 млн заболевших, 140,2 тыс. умерших и 9,1 млн выздоровевших.

На третьем месте по числу заболевших – Бразилия: в стране 6,6 млн человек инфицированы, 176,6 тыс. – умерли, выздоровело 5,9 млн человек.

На четвертом месте – Россия: 2,4 млн заболевших, 42,2 тыс. умерших, выздоровевших 1,9 млн. На пятом – Франция: 2,3 млн человек инфицированы, 55 тыс. умерли, 175 тыс. выздоровели.

В Великобритании, Испании, Италии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Германии, Польше и Иране количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. В Перу – более 970 тыс. человек, Южной Африке и Украине – более 800 тыс.

Украина находится на 16-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.