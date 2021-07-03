В мире сделали достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить 20,4% всего населения, но распределение вакцин неравномерное – Bloomberg

Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в конце 2020 года Фото: EPA

Вакцинация началась в 180 странах мира. Последний суточный показатель составил 40,8 млн введенных доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,26 млрд доз);

страны Евросоюза (375,6 млн доз, полностью вакцинированы 34,7% населения);

Индия (344,1 млн доз, полностью вакцинированы 4,4% населения);

США (328,8 млн доз, полностью вакцинированы 47,1% населения);

Бразилия (102,9 млн доз, полностью вакцинированы 12,0% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,8%).

Агентство отмечает, что в настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 20,4% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным: страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.