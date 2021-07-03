В мире сделали достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить 20,4% всего населения, но распределение вакцин неравномерное – Bloomberg

Вакцинация началась в 180 странах мира. Последний суточный показатель составил 40,8 млн введенных доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,8%).
Агентство отмечает, что в настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 20,4% населения мира, но распределение вакцин было неравномерным: страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 3 июля в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек, а почти 824 тыс. получили вторую дозу и завершили вакцинацию.