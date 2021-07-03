На вакцинацию от COVID-19 в Украине записалось почти 770 тыс. человек

В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек Фото: EPA

"По состоянию на 2 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 769 435 человек", – говорится в сообщении.

В Украине по состоянию на 3 июля первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек, а почти 824 тыс. получили вторую дозу и завершили вакцинацию.