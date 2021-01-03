В московском метро начали работать женщины-машинисты

Работа машиниста в современном метрополитене не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой, сообщили в департаменте транспорта столицы России.

На одной из линий московского метро будут работать 12 женщин-машинистов Фото: Дептранс Москвы / Telegram

С 3 января в московском метро работают 12 женщин – машинистов поездов. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в Telegram.

По его информации, это стало возможно после вступления в силу приказа министерства труда и социальной защиты РФ, который позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов.

"Мы открыли курсы подготовки для первых женщин – машинистов мосметро. Теперь после успешной сдачи аттестации они повезут первых пассажиров. Поезда, управляемые женщинами-машинистами, пойдут по одной из самых современных линий метро – Филевской, открытый участок которой был реконструирован. Эта должность в московском метро сейчас не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой: перевод стрелок, которым раньше занимались машинисты, давно уже автоматизирован", – отмечено в сообщении.

Для первых сотрудниц метро разрабатывают специальную форму. Женщины-машинисты будут сами выбирать, в чем им удобнее управлять поездом – в юбке или в брюках.

По информации "Медузы", женщины – машинисты поездов работали в московском метро в советское время. В 2000 году правительство России запретило женщинам работать машинистами.