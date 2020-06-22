В Москве издателя Верзилова арестовали на 15 суток

Участника Pussy Riot, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова обвинили в нецензурной брани в общественном месте и отправили под арест. СМИ писали, что он, возможно, планировал антиправительственный перформанс во время парада к 75-й годовщине Победы в Москве.

Верзилов: Никаких доказательств того, что я ругался матом, не было Фото: ЕРА

Мещанский суд Москвы 22 июня арестовал на 15 суток участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, сообщила "Новая газета".

Его обвинили в мелком хулиганстве – нецензурной брани в общественном месте.

Верзилов сообщил в суде, что после выхода из отделения полиции 21 июня он заметил "очевидную слежку" за собой со стороны нескольких мужчин, в которых "легко было опознать оперативных сотрудников". Вскоре мужчину сбил с ног провокатор Максим Барышников.

"Через 20 секунд появились сотрудники полиции, которые доставили меня в ОВД по Мещанскому району. Описание этой ситуации не оставляет сомнения, что мы оказались в ситуации классической полицейской провокации, которая была разыграна очень плохо. У них была задача вызвать меня на драку. Единственное, в чем они решили меня обвинить, – нецензурная брань. Но никаких доказательств того, что я ругался матом, не было", – заявил издатель.

Утром 21 июня Верзилов сообщил друзьям, что дверь его арендованной квартиры ломают, после этого связь с ним исчезла. Соседи рассказали, что к издателю пришло не менее 10 человек, некоторые были в полицейской форме. Его доставили в Следственный комитет РФ для дачи показаний по уголовному делу об экстремизме в интернете.

"Русская служба ВВС" со ссылкой на знакомого Верзилова сообщила, что он планировал перформанс во время репетиции парада Победы: собирался встать перед колонной танков, тем самым повторив знаменитую сцену 1989 года, запечатленную на снимке с площади Тяньаньмэнь в Пекине.