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В Москве неизвестный захватил отделение банка – СМИ

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-Банка" в Москве, требует от администрации учреждения крупную сумму денег. По данным российских агентств, злоумышленник угрожает взрывом.

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По данным СМИ, речь идет о захвате отделения "Альфа-Банка"
По данным СМИ, речь идет о захвате отделения "Альфа-Банка"
Фото: gorliniya.ru

В отделении "Альфа-Банка" в Москве неизвестный захватил заложников. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Изначально злоумышленник взял в заложники в банке на Земляном Валу шесть человек. Однако пять сотрудников финансового учреждения смогли покинуть отделение через запасной выход, сообщают источники агентства.

Так, в заложниках у злоумышленника остается один посетитель банка.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве.

Агентство отмечает, что злоумышленник угрожает взрывом.

По данным ТАСС, мужчина, захвативший отделение, требует от администрации учреждения крупную сумму денег.

Агентство пишет, что захватчик в черной маске держит в руках пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство.

Спецотряд быстрого реагирования Росгвардии выехал на место захвата заложников, отмечает ТАСС.

Теги: Россия, Москва, захват, заложники, Альфа-Банк
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