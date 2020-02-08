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Тайский военный расстрелял 20 человек и захватил заложников в торговом центре. Фоторепортаж

Сегодня 22.10
Военнослужащий армии Таиланда Чакрапант Тхомма 8 февраля расстрелял как минимум 20 человек в городе Накхонратчасима, после чего захватил заложников в местном торговом центре, сообщает издание The Bangkok Post. Власти страны заявили, что еще более 30 человек получили ранения, как минимум половина из них – в тяжелом состоянии. Спецподразделения полиции взяли под контроль четыре этажа торгового центра, в котором уже почти девять часов укрывается подозреваемый, и попытались уговорить его сдаться, но мужчина отказался и открыл огонь по полицейским.
Теги: терроризм, Таиланд, заложники, захват заложников
 

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