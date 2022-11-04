В Москве прошла выставка ритуальных услуг. Участники на скорость одевали манекен покойника, их развлекала ростовая кукла – военный в гробу

Как пишет "Москва 24", в этом году ее провели в 30-й раз. Россиянам показывали гробы и прочие погребальные принадлежности, посетители могли пообщаться со "специалистами похоронного дела со всей России", отмечает СМИ.

Участников выставки развлекала ростовая кукла – мужчина в камуфляжной одежде и в гробу. Фото и видео обнародовал MSK1.RU.

"Лентач" сообщает, что для участников выставки организовали конкурс по подготовке умерших к погребению – девять команд на скорость одевали и гримировали манекены.

В Москве на выставке ритуальных услуг устроили конкурс по одеванию покойников на скорость.



Организаторы международной выставки «Некрополь-2022» провели состязания по подготовке усопших к погребению. Девять команд наперегонки одевали и гримировали манекены pic.twitter.com/h78bS9SUkm — Лентач (@the_lentach) November 3, 2022

Издание "Холод" отметило, что этот конкурс, похоже, стал "уверенной заявкой на кринж дня".

В Москве на выставке «Некрополь-2022» соревновались, кто быстрее оденет и накрасит манекена-покойника.



Кажется, это уверенная заявка на кринж дня *



Видео: «Oсторожно, Москва» pic.twitter.com/5TgSoB6Run — Холод (@holodmedia) November 3, 2022

Среди церемониймейстеров тоже проводили соревнование – "за звание лучшего ведущего похорон", добавляет "Осторожно Москва". Также там была фотозона с креслами в виде гробов.

Sota назвала мероприятие, которое провели во время мобилизации в РФ на девятом месяце полномасштабной войны, "самой актуальной выставкой".

Ну почему же только цинковые?



А если – с кистями? С глазетом? Гроб – он одного лесу сколько требует…



В Москве прошла сама актуальная выставка года – «Некрополь-2022». pic.twitter.com/eJfxT6zjii — SOTA (@sotaproject) November 2, 2022

Журналист Александр Сотник отметил, что это мероприятие "своевременное, с добрым намеком, что сдохнут все".

"Чем дальше наблюдаю за развитием пещеры – тем больше осознаю, что мое высказывание "останется только [президент РФ Владимир] Путин" становится пророческим. Он закопает всю страну", – подчеркнул журналист.

"Организаторы демонстрации погребальных принадлежностей и мемориального искусства уверены: чтобы расширить свои возможности и развиваться дальше, нужно быть в курсе новинок и тенденций в сфере услуг", – добавила пропагандистская "Комсомольская правда", рассказывая о мероприятии.

Выставка «Некрополь-2022» проходит в Москве



Организаторы демонстрации погребальных принадлежностей и мемориального искусства уверены — чтобы расширить свои возможности и развиваться дальше, нужно быть в курсе новинок и тенденций в сфере услуг.#некрополь #выставка #Москва pic.twitter.com/TB5AMhLd0p — @kpru (@kpru) November 1, 2022

"Они прямо серьезно готовятся к могилизации", – резюмировал украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец.