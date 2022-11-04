ГОРДОН
 
 
МИР

В Москве прошла выставка ритуальных услуг. Участники на скорость одевали манекен покойника, их развлекала ростовая кукла – военный в гробу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Участников выставки развлекал мужчина, одетый в гроб
Участников выставки развлекал мужчина, одетый в гроб
Скриншот: MSK1.RU | Новости Москвы / Telegram

1–3 ноября в Москве проходила выставка погребальных принадлежностей и похоронного сервиса "Некрополь-2022", сообщается на сайте организаторов.

Как пишет "Москва 24", в этом году ее провели в 30-й раз. Россиянам показывали гробы и прочие погребальные принадлежности, посетители могли пообщаться со "специалистами похоронного дела со всей России", отмечает СМИ. 

Участников выставки развлекала ростовая кукла – мужчина в камуфляжной одежде и в гробу. Фото и видео обнародовал MSK1.RU

"Лентач" сообщает, что для участников выставки организовали конкурс по подготовке умерших к погребению – девять команд на скорость одевали и гримировали манекены. 

Издание "Холод" отметило, что этот конкурс, похоже, стал "уверенной заявкой на кринж дня". 

Среди церемониймейстеров тоже проводили соревнование – "за звание лучшего ведущего похорон", добавляет "Осторожно Москва". Также там была фотозона с креслами в виде гробов. 

Sota назвала мероприятие, которое провели во время мобилизации в РФ на девятом месяце полномасштабной войны, "самой актуальной выставкой". 

Журналист Александр Сотник отметил, что это мероприятие "своевременное, с добрым намеком, что сдохнут все". 

"Чем дальше наблюдаю за развитием пещеры – тем больше осознаю, что мое высказывание "останется только [президент РФ Владимир] Путин" становится пророческим. Он закопает всю страну", – подчеркнул журналист. 

"Организаторы демонстрации погребальных принадлежностей и мемориального искусства уверены: чтобы расширить свои возможности и развиваться дальше, нужно быть в курсе новинок и тенденций в сфере услуг", – добавила пропагандистская "Комсомольская правда", рассказывая о мероприятии. 

"Они прямо серьезно готовятся к могилизации", – резюмировал украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец.

https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/pfbid02NEpiFNjfcWvse4VcEQbgQLKgAJr2wCJRc7ksJTHFKsvwMmHcmPTVt9DChgjroEdcl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: выставка, мобилизация, похороны, кладбище, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет Daily Mail. Видео
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
Пес Патрон посоветовал, как правильно утепляться
Пес Патрон посоветовал, как правильно утепляться
Макаревич высказался про артистов, которые хотят занять места уехавших
Макаревич высказался про артистов, которые хотят занять места уехавших
"Почему же вы так вульгарны, Анастасия?!", "Убожество". 46-летняя Волочкова вышла на подиум в качестве модели
"Почему же вы так вульгарны, Анастасия?!", "Убожество". 46-летняя Волочкова вышла на подиум в качестве модели
Макаревич показал, как его приняли в Казахстане
Макаревич показал, как его приняли в Казахстане
"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат
"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (129491)
2
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (92016)
3
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (86144)
4
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (47391)
5
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (43096)
6
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (37962) G
7
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (31702)
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (28557)
 
 
 
 