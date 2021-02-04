В Мьянме после военного переворота заблокировали работу Facebook

Военное правительство в Мьянме заблокировало жителям страны доступ в соцсеть Facebook и мессенджеры. Об этом 4 февраля сообщил Bloomberg, ссылаясь на письмо "министерства транспорта и коммуникаций Мьянмы" к интернет-провайдерам.
По данным издания, "ведомство" поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов для сохранения "стабильности" в стране.
В Facebook заявили, что им известно о блокировке доступа в соцсеть для некоторых людей. В компании отметили, что соцсеть Facebook – одна из самых известных в Мьянме. Количество пользователей в стране в компании не сообщили.
Жители Мьянме использовали Facebook и другие платформы, чтобы выразить протест и поделиться планами об акциях гражданского неповиновения.
Компания Telenor Myanmar – один из иностранных операторов связи, работающих в Мьянме, – заявила, что будет выполнять требование, но выразила обеспокоенность относительно соблюдения прав человека.
Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.