В Мьянме после военного переворота заблокировали работу Facebook

Военное правительство в Мьянме поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов.

Военное правительство в Мьянме заблокировало жителям страны доступ в соцсеть Facebook и мессенджеры. Об этом 4 февраля сообщил Bloomberg, ссылаясь на письмо "министерства транспорта и коммуникаций Мьянмы" к интернет-провайдерам.



По данным издания, "ведомство" поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов для сохранения "стабильности" в стране.

В Facebook заявили, что им известно о блокировке доступа в соцсеть для некоторых людей. В компании отметили, что соцсеть Facebook – одна из самых известных в Мьянме. Количество пользователей в стране в компании не сообщили.

Жители Мьянме использовали Facebook и другие платформы, чтобы выразить протест и поделиться планами об акциях гражданского неповиновения.

Компания Telenor Myanmar – один из иностранных операторов связи, работающих в Мьянме, – заявила, что будет выполнять требование, но выразила обеспокоенность относительно соблюдения прав человека.