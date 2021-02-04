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В Мьянме после военного переворота заблокировали работу Facebook

Военное правительство в Мьянме поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов.

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Facebook одна из самых известных соцсетей в Мьянме
 Facebook – одна из самых известных соцсетей в Мьянме
Фото: depositphotos.com

Военное правительство в Мьянме заблокировало жителям страны доступ в соцсеть Facebook и мессенджеры. Об этом 4 февраля сообщил Bloomberg, ссылаясь на письмо "министерства транспорта и коммуникаций Мьянмы" к интернет-провайдерам.

По данным издания, "ведомство" поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов для сохранения "стабильности" в стране.

В Facebook заявили, что им известно о блокировке доступа в соцсеть для некоторых людей. В компании отметили, что соцсеть Facebook – одна из самых известных в Мьянме. Количество пользователей в стране в компании не сообщили.

Жители Мьянме использовали Facebook и другие платформы, чтобы выразить протест и поделиться планами об акциях гражданского неповиновения.

Компания Telenor Myanmar – один из иностранных операторов связи, работающих в Мьянме, – заявила, что будет выполнять требование, но выразила обеспокоенность относительно соблюдения прав человека.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

Теги: Facebook, протесты, демократия, правительство, военные, Bloomberg, Мьянма, власть, мессенджер
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