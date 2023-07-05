В начале июля установлен рекорд по самому жаркому дню на планете в истории наблюдений

3 июля средняя глобальная температура достигла 17,01 ºС, самого высокого уровня с начала регистрации. Во вторник она поднялась еще выше, достигнув 17,18 ºС. Предыдущий рекорд в 16,92 ºС был установлен в августе 2016 года.

Эксперты предупреждают, что в этом году рекорд может быть побит еще несколько раз. Ведущий научный сотрудник климатической организации Berkeley Earth Роберт Роде заявил в Twitter, что мир "вполне может увидеть несколько еще более теплых дней в течение следующих шести недель".

NCEP has placed Earth's average temperature yesterday as the hottest single day thus far measured by humans.



This is driven by the combination of El Niño on top of global warming, and we may well see a few even warmer days over the next 6 weeks. pic.twitter.com/RCrROHaWwp — Dr. Robert Rohde (@RARohde) July 4, 2023