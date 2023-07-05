В начале июля установлен рекорд по самому жаркому дню на планете в истории наблюдений

3 июля средняя глобальная температура достигла 17,01 ºС, самого высокого уровня с начала регистрации. Во вторник она поднялась еще выше, достигнув 17,18 ºС. Предыдущий рекорд в 16,92 ºС был установлен в августе 2016 года.
Эксперты предупреждают, что в этом году рекорд может быть побит еще несколько раз. Ведущий научный сотрудник климатической организации Berkeley Earth Роберт Роде заявил в Twitter, что мир "вполне может увидеть несколько еще более теплых дней в течение следующих шести недель".
NCEP has placed Earth's average temperature yesterday as the hottest single day thus far measured by humans.— Dr. Robert Rohde (@RARohde) July 4, 2023
This is driven by the combination of El Niño on top of global warming, and we may well see a few even warmer days over the next 6 weeks. pic.twitter.com/RCrROHaWwp
В этом году во всем мире уже были побиты тепловые рекорды с разрушительными последствиями, отмечает CNN. На юге США в конце июня установилась жестокая жара и была экстремальная влажность. С марта из-за резкого повышения температуры в Мексике погибло по меньшей мере 112 человек.
Сильная жара в Индии унесла жизни по меньшей мере 44 человек в штате Бихар. Китай также пережил несколько волн сильной жары, там было зарегистрировано самое большое количество жарких дней, когда максимальная дневная температура превышала 35 ºС.