В Нидерландах бушует мощный шторм. Отменены сотни авиарейсов, движение транспорта парализовано. Фото, видео

Порывы ветра достигают 120 км/ч (33 м/с). В аэропорту Схипхол отменено более 400 рейсов. Также отменено движение поездов на севере Нидерландов. Многие дороги перекрыты. В столице страны Амстердаме не ходят трамваи. Из-за урагана в нескольких регионах страны отменили занятия в школах.

В результате шторма в городе Харлем из-за падения дерева на машину погибла женщина. Власти призывают любителей активного отдыха держаться подальше от лесов, так как возможно падение деревьев и веток.

В Амстердаме серьезно пострадали два человека. Один из них был в машине, на которую упало дерево. На месте, где нашли второго пострадавшего, незадолго до этого на воздушные провода трамвая также упало дерево. Пострадавший мог быть задет проводами.

Отмечается, что ураган "Поли" является самым сильным летним штормом из когда-либо наблюдавшихся.

В городе Эймейден был зафиксирован порыв ветра со скоростью 146 км/ч (40,5 м/с), сообщил Королевский метеорологический институт Нидерландов в Twitter.

Zomerstorm Poly is een zeer zware storm. Op dit moment laten de waarnemingen een windkracht 11 in IJmuiden zien. Eerder vanochtend is een windstoot van 146 km/uur in IJmuiden gemeten. #stormpoly #coderood #weeralarm pic.twitter.com/Jr2TAVLnaA — KNMI (@KNMI) July 5, 2023

фотогалерея ( 1 из 6)

Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA

В сети выкладывают видео со стихией и ее последствиями.

Schade windhoos in Lieren pic.twitter.com/QH1LxeGdut — Mark Wolvenne (@wolvenne) July 4, 2023