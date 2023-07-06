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В Нидерландах бушует мощный шторм. Отменены сотни авиарейсов, движение транспорта парализовано. Фото, видео

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В Нидерландах случился сильнейший шторм
В Нидерландах случился сильнейший шторм
Фото: EPA

Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра. Об этом 5 июля сообщает NOS.

Порывы ветра достигают 120 км/ч (33 м/с). В аэропорту Схипхол отменено более 400 рейсов. Также отменено движение поездов на севере Нидерландов. Многие дороги перекрыты. В столице страны Амстердаме не ходят трамваи. Из-за урагана в нескольких регионах страны отменили занятия в школах.

В результате шторма в городе Харлем из-за падения дерева на машину погибла женщина. Власти призывают любителей активного отдыха держаться подальше от лесов, так как возможно падение деревьев и веток.

В Амстердаме серьезно пострадали два человека. Один из них был в машине, на которую упало дерево. На месте, где нашли второго пострадавшего, незадолго до этого на воздушные провода трамвая также упало дерево. Пострадавший мог быть задет проводами. 

Отмечается, что ураган "Поли" является самым сильным летним штормом из когда-либо наблюдавшихся. 

В городе Эймейден был зафиксирован порыв ветра со скоростью 146 км/ч (40,5 м/с), сообщил Королевский метеорологический институт Нидерландов в Twitter.

В сети выкладывают видео со стихией и ее последствиями. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Нидерланды, непогода, шторм, ветер
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