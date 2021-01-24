В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

Задержанного в Нидерландах наркоторговца Це Чи Лопа подозревают в управлении синдикатом, который несет ответственность за 70% всех наркотиков, поступающих в Австралию.

Наркоторговца задержали в голландском аэропорту, где у него была остановка во время полета в Канаду Фото: depositphotos.com

22 января в главном аэропорту Нидерландов Схипхол задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира, 57-летнего канадца китайского происхождения Це Чи Лопа по прозвищу Эль Чапо из Азии. Об этом сообщила голландская телевизионная служба новостей RTL Nieuws.

Наркоторговец летел самолетом в Канаду с остановкой в Нидерландах. По запросу федеральной полиции Австралии, где он объявлен в розыск, Эль Чапо был арестован Национальным управлением уголовных расследований.

Как отмечает австралийское издание The Age, Це является самым важным предполагаемым торговцем наркотиками, задержанным федеральной полицией Австралии за два десятилетия. В полиции полагают, что его синдикат несет ответственность за 70% всех наркотиков, поступающих в Австралию.

В издании подчеркивают, что наркобарон занимался торговлей наркотиками не только в Австралии, но и в США, Новой Зеландии, Канаде, Японии, Мьянме, Лаосе, Таиланде и по всей Европе и во всех этих странах находился в розыске.