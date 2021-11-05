В Нигере террористы убили 69 человек, включая мэра города

Люди погибли в результате засады, устроенной на них неподалеку от границы с Мали. Согласно предварительным данным, в результате нападения 15 человек выжили, несколько были ранены, еще около 10 пропали без вести.
Министр внутренних дел страны Алкаче Альхадой сообщил, что мэр Бани Бангу вместе с делегацией попал в засаду неустановленных вооруженных бандитов.
В марте 2021 года вооруженные боевики убили 137 человек, напав на деревни на юго-западе Нигера.
В августе этого года года в Нигере во время полевых работ были убиты почти 40 человек.