В Нигере террористы убили 69 человек, включая мэра города

Люди погибли в результате засады, устроенной на них неподалеку от границы с Мали. Согласно предварительным данным, в результате нападения 15 человек выжили, несколько были ранены, еще около 10 пропали без вести.

Министр внутренних дел страны Алкаче Альхадой сообщил, что мэр Бани Бангу вместе с делегацией попал в засаду неустановленных вооруженных бандитов.