В Нигере убили почти 40 человек во время полевых работ

Нигер ведет борьбу с джихадистами уже девять лет Фото: ЕРА

Атаку совершили террористы из соседней страны, куда они сразу вернулись после преступления, сказал представитель правительства Нигера Тиджани Абдулкадри.

Нападавшие приехали на мотоциклах, среди убитых – четыре женщины и 13 детей.

В стране объявили траур на два дня с 18 августа.

Агентство АFP со ссылкой на местного чиновника также сообщила о нападении. По словам одного из местных журналистов, атака была "весьма кровавой". Вооруженные люди находили людей в полях и стреляли во все, что двигалось, сказал он.

Это была пятая атака в этом районе Тиллабери за последние несколько месяцев, отметило AFP.