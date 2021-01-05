В Норвегии из-под завалов на месте оползня спасли собаку. Шансов найти выживших людей больше нет

В Норвегии на месте оползня по состоянию на 5 января три человека не найдены. В полиции заявили, что шансов найти их живыми нет.

Спасатели заявили, что больше нет шансов найти выживших вследствие масштабного оползня, который произошел 30 декабря в муниципалитете Гьердрам в 20 км от столицы Норвегии Осло. Трое человек из 10 до сих пор не найдены. Об этом 5 января сообщили в полиции Норвегии.

Правоохранители заявили, что теперь поиски вступают в новую фазу. В полиции также рассказали, что 4 января среди разрушенных домов в районе поисковых работ обнаружили собаку. Животное "в хорошем состоянии", говорится в сообщении. 3 января сообщалось, что семеро из 10 пропавших без вести пропавших после оползня были найдены мертвыми. Тело первого погибшего нашли 1 января.

В результате оползня было эвакуировано более 1000 человек. Среди пропавших без вести есть дети. Людей ищут в том числе с помощью тепловизоров.