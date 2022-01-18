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В Норвегии началось слушание о досрочном освобождении террориста Брейвика

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Нынешнее слушание стало первым публичным выступлением Брейвика с 2017 года
Нынешнее слушание стало первым публичным выступлением Брейвика с 2017 года
Фото: EPA

В норвежском суде города Шиен 18 января стартовало судебное слушание о досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика, который отбывает срок за убийство 77 человек. Подробности заседания сообщают Reuters, NRK и Dagbladet.

Заседание началось с речи Брейвика. В зал он зашел с листами на костюме и портфеле, на которых на английском языке было напечатано: "Прекратите свой геноцид против наших белых наций". Также он сделал несколько нацистских приветствий, адресованных в том числе и судье.

На суде он заявил, что ему "промыли мозги" 10 лет назад и именно неонацистская сеть Blood and Honour, членом которой он был, несет основную ответственность за нападение 22 июля 2011 года.

NRK отмечает, что ранее на заседаниях по делу Брейвика эта сеть не упоминалась. Адвокат террориста Ойстейн Сторрвик рассказал журналистам, что до сегодняшнего дня не знал, что Брейвик считает себя членом группы.

Также Брейвик заявил, что сейчас "дистанцируется от всякого насилия и террора", однако продолжит работать на "движение за власть белых".

Нынешнее слушание стало первым публичным выступлением Брейвика с 2017 года, когда он также продемонстрировал нацистские приветствия в суде.

Разбирательство будет длиться максимум четыре дня, а решение ожидается примерно через неделю. Если прошение об освобождении будет отклонено, то Брейвик сможет рассчитывать на новое через год.

Контекст:

22 июля 2011 года Брейвик взорвал в правительственном квартале начиненный взрывчаткой фургон Volkswagen Crafter. Погибли восемь человек, более 200 были ранены. Пока внимание полиции было приковано к инциденту в центре Осло, преступник добрался до острова Утейя и начал расстреливать участников слета молодых социал-демократов. Он убил 67 человек, еще двое утонули при попытке покинуть остров вплавь.

24 августа 2012 года суд приговорил Брейвика к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления срока. Он находится в одиночной камере, ему запрещено общаться с другими заключенными.

8 июня 2017 года Высший суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию террориста на "бесчеловечные условия" содержания в тюрьме. Заключенный решил обратиться с апелляцией в Европейский суд по правам человека, но там пришли к выводу, что претензии Брейвика необоснованны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: теракт, терроризм, Норвегия, Андерс Брейвик, суд
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