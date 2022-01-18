В Норвегии началось слушание о досрочном освобождении террориста Брейвика

Заседание началось с речи Брейвика. В зал он зашел с листами на костюме и портфеле, на которых на английском языке было напечатано: "Прекратите свой геноцид против наших белых наций". Также он сделал несколько нацистских приветствий, адресованных в том числе и судье.

На суде он заявил, что ему "промыли мозги" 10 лет назад и именно неонацистская сеть Blood and Honour, членом которой он был, несет основную ответственность за нападение 22 июля 2011 года.

NRK отмечает, что ранее на заседаниях по делу Брейвика эта сеть не упоминалась. Адвокат террориста Ойстейн Сторрвик рассказал журналистам, что до сегодняшнего дня не знал, что Брейвик считает себя членом группы.

Также Брейвик заявил, что сейчас "дистанцируется от всякого насилия и террора", однако продолжит работать на "движение за власть белых".

Нынешнее слушание стало первым публичным выступлением Брейвика с 2017 года, когда он также продемонстрировал нацистские приветствия в суде.

Разбирательство будет длиться максимум четыре дня, а решение ожидается примерно через неделю. Если прошение об освобождении будет отклонено, то Брейвик сможет рассчитывать на новое через год.