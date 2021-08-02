В ОАЭ разрешили вакцинировать от коронавируса детей от трех лет

"Министерство здравоохранения и общественной защиты объявляет о доступности вакцины Sinopharm для возрастной группы 3–17 лет на основании результатов клинических исследований, строгой оценки разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях и местной оценки, соответствующей утвержденным правилам", – говорится в сообщении.
* * * * * * * * "# * " * * * * 3 - 17 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *— UAEGOV (@uaegov) August 2, 2021
Как отмечает Reuters, решение было принято после испытания вакцины на 900 добровольцах в Абу-Даби. При этом, ОАЭ уже вакцинирует препаратом Pfizer/BioNTech детей в возрасте 12–15 лет.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным минздрава ОАЭ, в стране за время эпидемии подтвердили 683 тыс. случаев болезни, 1956 человек умерли.
С начала кампании по вакцинации в ОАЭ первую дозу вакцины получили 79% граждан, полностью привились – 70,6%.