В ОАЭ разрешили вакцинировать от коронавируса детей от трех лет

ОАЭ уже вакцинирует препаратом Pfizer/BioNTech детей в возрасте 12–15 лет Фото: depositphotos.com

"Министерство здравоохранения и общественной защиты объявляет о доступности вакцины Sinopharm для возрастной группы 3–17 лет на основании результатов клинических исследований, строгой оценки разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях и местной оценки, соответствующей утвержденным правилам", – говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters, решение было принято после испытания вакцины на 900 добровольцах в Абу-Даби. При этом, ОАЭ уже вакцинирует препаратом Pfizer/BioNTech детей в возрасте 12–15 лет.