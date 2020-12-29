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В образцах с астероида Рюгу обнаружили искусственный предмет

Ученые пока не подтвердили происхождение искусственного объекта, обнаруженного в контейнере с образцами из астероида Рюгу. Они предполагают, что это может быть осколок самого космического зонда.

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Искусственный объект, обнаруженный в зонде, вероятно, из алюминия
Искусственный объект, обнаруженный в зонде, вероятно, из алюминия
Фото: hayabusa2.jaxa.jp

Среди образцов, доставленных на Землю с астероида Рюгу, обнаружили искусственный предмет. Об этом сообщается на Twitter-странице космической миссии "Хаябуса-2", организованной Японским космическим агентством (JAXA).

Ученые из Японского космического агентства предполагают, что это может быть осколок самого космического зонда.

"Мы еще не подтвердили происхождение искусственного объекта. Во время отбора пробы использовался снаряд, и возможно, что это был алюминий, отделившийся от рожка пробоотборника в то время", – говорится в сообщении.

Ученые добавили, что уже были вскрыты камеры для улавливания проб B и C, и затем содержимое камер A и C было перемещено в контейнеры для сбора образцов. Самые крупные частицы в камере C имеют диаметр около 1 см. 

Миссия "Хаябуса-2" началась еще в декабре 2014 года. Спустя 3,5 года – в июне 2018-го – зонд добрался до астероида Рюгу. Переданная аппаратом съемка поверхности астероида показала, что он покрыт кратерами.

До февраля 2019 года зонд летал вокруг астероида, изучая его поверхность и готовясь к взятию проб, отмечает The Verge. Чтобы получить образцы Рюгу, зонд выпустил в астероид небольшой снаряд, который поднял вверх пыль и осколки с поверхности космического тела. Эти фрагменты были захвачены и отправлены в специальную камеру внутри зонда. На Землю зонд вернулся в начале декабря 2020 года.

"Хаябуса-2" – вторая миссия Японии по доставке на Землю вещества астероида и первая программа исследования астероида спектрального класса С, отмечает ITC. Они, как считается, образовались на заре Солнечной системы и содержат в себе исходный строительный материал. По одной из версий, жизнь на молодой Земле зародилась, поскольку астероиды занесли на нее органические соединения и воду. Также, сравнив результаты анализа грунта разных астероидов, ученые рассчитывают выяснить основные отличия между астероидами.

Теги: космос, Япония, астероид
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