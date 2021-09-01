В ООН подсчитали, сколько людей каждый год умирает от загрязнения воздуха

В США продолжительность жизни из-за загрязнения воздуха сокращается примерно на четыре месяца Фото: ЕРА

По данным международной организации, от загрязнения воздуха люди умирают чаще, чем от войн, туберкулеза или курения.

"Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. Главная причина – сжигание ископаемого топлива", – указали в ООН.

Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней - больше, чем войны, курение и туберкулез.

Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни.

В США примерно на 4 мес

В РФ примерно на 9 мес

В Индии на 1,5 года



Главная причина - сжигание ископаемого топлива. pic.twitter.com/FEGgjM3fj0 — ООН (@UnitedNationsRU) September 1, 2021

Так, в США продолжительность жизни из-за загрязнения воздуха сокращается примерно на четыре месяца, в Россия – на девять месяцев, а в Индии – на полтора года.