В ООН подсчитали, сколько людей каждый год умирает от загрязнения воздуха

По данным международной организации, от загрязнения воздуха люди умирают чаще, чем от войн, туберкулеза или курения.
"Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. Главная причина – сжигание ископаемого топлива", – указали в ООН.
Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней - больше, чем войны, курение и туберкулез.— ООН (@UnitedNationsRU) September 1, 2021
Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни.
В США примерно на 4 мес
В РФ примерно на 9 мес
В Индии на 1,5 года
Главная причина - сжигание ископаемого топлива. pic.twitter.com/FEGgjM3fj0
Так, в США продолжительность жизни из-за загрязнения воздуха сокращается примерно на четыре месяца, в Россия – на девять месяцев, а в Индии – на полтора года.
Британские ученые выяснили, что загрязнение воздуха влияет на мозг и увеличивает риск психических расстройств, таких как шизофрения и депрессия. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовало издательство Кембриджского университета 19 августа.
В прошлогоднем отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA) говорилось, что загрязнение воздуха, аномальная жара и усиленные изменением климата, являются причиной каждой восьмой смерти в Европе. На фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, уровень загрязнения воздуха в Европе резко снизился.