В ООН призвали спасти мигрантов, судно с которыми уже месяц дрейфует в Индийском океане

"Между Андаманским морем и Бенгальским заливом дрейфует судно, на котором находятся около 190 отчаявшихся мигрантов. [...] УВКБ призывает страны южной Азии спасти мигрантов, однако эти призывы пока остаются без ответа", – говорится в сообщении.

Директор УВКБ по Азиатско-Тихоокеанскому региону Индрика Ратватте назвала происходящее "шокирующим испытанием" для мигрантов, среди которых есть женщины и дети.

"Мигранты, не имея достаточного количества пищи и воды, находятся в открытом море в тяжелейших условиях уже около месяца. За это время около 20 человек из них погибли. Пока ни одно государство региона не предприняло попыток помочь этим людям. Впервые судно было замечено в водах Таиланда, после чего УВКБ стало получать информацию о том, что его видели вблизи Индонезии, а затем у побережья нескольких островов, принадлежащих Индии", – объяснили в ООН.