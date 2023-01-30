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В Пакистане подорвали мечеть, минимум 28 человек погибли

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Минимум 28 человек погибли в результате взрыва
Минимум 28 человек погибли в результате взрыва
Фото: EPA

В пакистанском городе Пешавар на северо-западе страны 30 января произошел взрыв в мечети. По меньшей мере 28 человек погибли, более 70 ранены, сообщают Al Jazeera и Reuters.

По словам начальника полиции Пешавара Иджаз Хана, мечеть располагалась на территории комплекса, в состав которого входят штаб местной полиции и отдел по борьбе с терроризмом. В том же районе города находится множество правительственных объектов, включая дом главного министра, дом губернатора и здание провинциального собрания Хайбер-Пахтунхва.

Журналисты Al Jazeera считают, что взрыв устроил терорист-смертник, который сидел в первом ряду во время коллективной молитвы. В полиции также не исключают такой возможности, поскольку внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки. Пока что никто не взял на себя ответственность за взрыв.

По словам Хана, внутри мечети находилось не менее 260 человек. Он добавил, что под обрушившейся частью здания могут еще находиться несколько человек.

Контекст:

Как отмечает Al Jazeera, в Пакистане в прошлом году наблюдался всплеск насилия с многочисленными нападениями на сотрудников правоохранительных органов, особенно в провинции Хайбер-Пахтунхва, центром которого является Пешавар, а также в южной провинции Белуджистан. За 150 такими нападениями стояло движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), идеологически связанное с афганскими талибами.

Власти Пакистана опасаются, что возвращение талибов к власти в Афганистане придало смелости ТТП и привело к его возрождению.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Пакистан, терроризм, взрыв, смерть, полиция, взрывчатка, террористы, нападение, мечеть, Пешавар, Al Jazeera, взрывы, погибшие
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