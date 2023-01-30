В Пакистане подорвали мечеть, минимум 28 человек погибли

По словам начальника полиции Пешавара Иджаз Хана, мечеть располагалась на территории комплекса, в состав которого входят штаб местной полиции и отдел по борьбе с терроризмом. В том же районе города находится множество правительственных объектов, включая дом главного министра, дом губернатора и здание провинциального собрания Хайбер-Пахтунхва.

Журналисты Al Jazeera считают, что взрыв устроил терорист-смертник, который сидел в первом ряду во время коллективной молитвы. В полиции также не исключают такой возможности, поскольку внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки. Пока что никто не взял на себя ответственность за взрыв.

По словам Хана, внутри мечети находилось не менее 260 человек. Он добавил, что под обрушившейся частью здания могут еще находиться несколько человек.

Watch: An explosion took place at a mosque, where a large number of people had gathered for prayer, in the northwestern city of #Peshawar in #Pakistan, according to a police official.https://t.co/T18ReD4MIW pic.twitter.com/vXK3NB3mGl — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 30, 2023